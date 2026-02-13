La Policía Nacional instalará un punto de información en el exterior de la comisaría de Santiago tras el incendio mientras los Bomberos aseguran que la ventilación del edificio "llevará tiempo"

La Policía Nacional informa de incidencias a raíz del incendio de ayer en dependencias policiales.

En el exterior de las dependencias se habilitará una carpa que funcionará como punto de información a la ciudadanía.

Desde el primer momento del día de ayer no se han visto interrumpidos los servicios de Atención al Ciudadano.

La Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) únicamente atenderá los delitos graves contra las personas, y no estará disponible para trámites de entidad menor.

La Oficina de expedición de DNI/Pasaportes atenderá exclusivamente en los casos de urgencia, hasta el lunes, en la furgoneta VIDOC instalada en la Avda. Rodrigo de Padrón, en el exterior de las dependencias policiales.

El Negociado de Extranjeros no tendrá acceso a los equipos informáticos en principio hasta el miércoles día 18 de febrero. En caso de urgente necesidad, se atenderá en la Oficina de Extranjería de la Comisaría Provincial de A Coruña ubicada en la calle Médico Devesa Núñez, nº4.

Cuando las condiciones técnicas lo permitan, se reanudarán las actividades operativas de los distintos grupos.