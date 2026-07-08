La Policía Nacional detiene a una pareja en Santiago por 20 robos en el interior de vehículos y varias estafas bancarias

La Policía Nacional de Santiago de Compostela ha detenido a una pareja como presunta autora de una veintena de robos con fuerza en el interior de vehículos, además de cuatro estafas bancarias y otros delitos cometidos en distintos barrios de la ciudad.

Según informó el cuerpo policial, el principal investigado fue arrestado durante la madrugada del pasado día 28 por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana, cuando circulaba a bordo de uno de los vehículos que figuraban como sustraídos.

La investigación señala que los robos se venían produciendo desde mediados de mayo tanto en coches estacionados en la vía pública como en garajes comunitarios. Para acceder al interior de los vehículos, los sospechosos fracturaban las ventanillas con distintos objetos y se apoderaban de los efectos de valor.

Posteriormente, utilizaban las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en diferentes establecimientos antes de que sus propietarios pudieran bloquearlas. Además, algunos de los vehículos robados con llave fueron empleados para cometer nuevos delitos.

Las pesquisas, desarrolladas por el Grupo de Patrimonio de la Brigada de Policía Judicial, permitieron identificar al presunto autor y determinar la colaboración de su pareja en la venta de parte de los objetos sustraídos. La investigación también hizo posible recuperar diversos efectos, que ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Hasta el momento, a los detenidos se les atribuyen 20 robos con fuerza en el interior de vehículos, cuatro estafas bancarias, tres robos o hurtos de uso de vehículos, tres hurtos en el interior de vehículos, un delito de receptación y otro de daños.

Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela.