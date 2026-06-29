La Policía Local de Santiago alerta de dos nuevas estafas: Reclaman el pago de una tasa y dinero para una revista ficticia

La Policía Local de Santiago ha alertado de dos nuevos intentos de estafa detectados en los últimos días en la capital gallega. En ambos casos, los autores se hicieron pasar por personal vinculado al Ayuntamiento para solicitar pagos fraudulentos.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, el primer intento consistió en llamadas telefónicas a distintos comercios de la ciudad. El estafador, que se identificaba como gestor municipal, reclamaba el abono de una supuesta tasa.

En el segundo caso, una persona solicitó una aportación económica para una presunta revista de la Policía Local, una publicación que, según han aclarado los agentes, no existe.

Ante este tipo de fraudes, la Policía Local recomienda desconfiar de cualquier petición de dinero que resulte sospechosa, verificar la información a través de los canales oficiales y denunciar los hechos ante las autoridades.