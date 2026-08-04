El nuevo CEIP Gerardo Fernández Albor estará listo para el curso 2027/28 en O Milladoiro

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, supervisó el avance de las obras del nuevo CEIP Gerardo Fernández Albor, en O Milladoiro. La previsión es que los trabajos, ejecutados por el Grupo Puentes, finalicen antes de septiembre de 2027 para que el colegio pueda abrir sus puertas al inicio del curso escolar 2027/28.

El nuevo centro llevará el nombre de Gerardo Fernández Albor, primer presidente electo de la Xunta de Galicia, tras la aprobación del Consello de la Xunta. Con esta denominación se reconoce su contribución a la consolidación de la Galicia autonómica y, en palabras del conselleiro, su papel en la estructuración de la organización de la enseñanza gallega durante su mandato.

Una inversión para la educación del futuro

La Xunta destina más de 11,6 millones de euros a la construcción de este nuevo colegio, concebido como un espacio educativo innovador, con aulas polivalentes y flexibles que favorecen metodologías de enseñanza adaptadas a las necesidades actuales.

El proyecto apuesta por una arquitectura integrada en el entorno, con edificios de baja altura, abundante iluminación natural y una conexión visual constante con los patios y zonas ajardinadas, especialmente desde los espacios de uso compartido.

Espacios abiertos, funcionales e innovadores

Uno de los elementos más destacados del diseño será un foro multifuncional, situado en el primer piso, concebido como un espacio abierto para el aprendizaje y la convivencia. Este foro conectará las distintas dependencias del centro y se abrirá al patio a través de un gran ventanal protegido de la incidencia directa del sol.