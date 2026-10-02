Los jóvenes acampados en Santiago avisan de que seguirán en la plaza para reclamar una vivienda universal y de calidad

Los jóvenes acampados en la plaza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, afrontan este viernes su segunda jornada de protesta y han advertido de que «permanecerán y seguirán luchando» para reclamar que se garantice el derecho a una «vivienda universal, gratuita y de calidad».

«Cada día somos más», ha destacado la portavoz de la asamblea, Eirena Souto, en declaraciones a los medios. Según ha explicado, «no dejan de llegar personas» a la acampada, instalada en uno de los principales espacios del casco histórico compostelano.

La protesta coincide con la votación en el Congreso de los dos decretos ley sobre vivienda aprobados este martes por el Consejo de Ministros. El debate parlamentario se produce después de que Junts anunciase su rechazo a ambas iniciativas y reclamase al Gobierno su retirada, en un contexto marcado además por las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.

«Exigimos la aprobación de los decretos que se están negociando, pero consideramos que esto no es suficiente y no nos vamos a conformar con la aprobación de estos decretos», ha señalado Souto, que ha calificado la situación de la vivienda de «absolutamente insostenible».

Reclaman más medidas sobre vivienda

Los jóvenes reclaman «otra serie de medidas» para que la vivienda «deje de ser una mercancía y un bien de negocio». Entre sus propuestas figuran la expropiación de «todo el patrimonio de los especuladores», la prohibición de la intervención de los fondos buitre y otras medidas destinadas, según explican, a garantizar el acceso a una vivienda digna y de calidad «independientemente de los recursos y de la situación legal de las personas».

«No vamos a aceptar simplemente la aprobación de estos decretos, sino que tenemos objetivos mayores y vamos a permanecer en esta plaza y seguir luchando para garantizar el derecho a una vivienda universal, gratis y de calidad», ha afirmado la portavoz.

Los participantes han asegurado que mantendrán sus reivindicaciones aunque finalmente los dos decretos no salgan adelante, al considerar que las medidas planteadas son «parches y reformas absolutamente insuficientes».

Souto también ha responsabilizado a los gobiernos de la situación de la vivienda y ha asegurado que los manifestantes «seguirán señalándolos». Preguntada por un posible adelanto electoral, ha sostenido que «ningún gobierno va a garantizar» que se «finalice con el negocio de la vivienda».

«No creemos que un cambio en el Gobierno vaya a solucionar esta situación, pero seguiremos luchando por todas las reformas y las mejoras de las condiciones de vida», ha apuntado.

Nueva movilización este sábado

Los jóvenes acampados han confirmado además su participación en la movilización convocada para este sábado a las 12.00 horas y han advertido de que «saldrán a la calle» aunque los decretos sean aprobados.

La acampada continuará en O Obradoiro, donde, según Souto, «no dejan de llegar personas». Los participantes esperan que este sábado «habrá mucha más gente» y que la convocatoria «va a ser masiva».

La protesta convive en la emblemática plaza compostelana con el tránsito habitual de peregrinos y turistas y, según la portavoz, está teniendo «una buena acogida». Ha explicado que numerosas personas se han acercado hasta el campamento para llevar alimentos y otros artículos que necesitan, así como para mostrarles su apoyo.

«Hay una acogida muy buena a esta acampada y vamos a permanecer aquí, a seguir luchando y vamos a participar en la movilización de las 12.00 horas de este sábado», ha concluido Souto.