Investigación Guardia Civil

Investigan a un profesor de autoescuela de Santiago por impartir clases prácticas sin el certificado necesario

La comisión de este tipo de infracciones puede conllevar a la imposición de sanciones económicas de hasta 3.000 euros, según recuerda la Guardia Civil

Europa Press

Santiago de Compostela |

La Guardia Civil ha denunciado a un profesor de autoescuela de Santiago de Compostela por impartir clases prácticas para la obtención del permiso de conducir de la clase C para camiones a pesar de carecer del correspondiente certificado de aptitud necesario para tal fin.

Tal como informa la Benemérita en un comunicado, fue gracias a la colaboración ciudadana cómo los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de personas que ejercían la función docente en autoescuelas sin la habilitación obligatoria.

A partir de ahí, comenzó la investigación, que culminó el pasado 10 de septiembre con la inspección de un vehículo pesado propiedad de una autoescuela santiaguesa, confirmándose que la persona que estaba impartiendo las clases prácticas carecía de título.

La comisión de este tipo de infracciones puede conllevar a la imposición de sanciones económicas de hasta 3.000 euros, según recuerda la Guardia Civil.

