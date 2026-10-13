«Se hai institucións que queren manter o decreto da vergoña, será un debate que se terá que dar nesas institucións»

Problemática da vivenda
A vivenda será un tema central nesta próxima campaña electoral. O PP «segue dándolle alas á especulación», afirmou Pontón. Insistiu en que a Xunta tén as competencias en materia de vivenda. O BNG propón que a Administración autonómica declare de oficio como zonas tensionadas a todos os concellos que cumpran os requisitos. Preguntada por se os municipios rexidos polo BNG iniciarían eles os trámites para a declaración, Ana Pontón mantivo que son decisións que entran dentro da autonomía local. «Eu non vou dicirlle a un alcalde que é o que tén que facer», expuxo. Actualmente, só A Coruña e Santiago de Compostela contan coa declaración de zona tensionada.