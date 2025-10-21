El gobierno local y PSOE de Santiago califican los presupuestos de la Xunta para Santiago de "pequeños y decepcionantes"

El concejal de Obras Xesús Domínguez califica de "cativo, decepcionante e insuficiente" el presupuesto de la Xunta para Santiago "cun incremento de partidas moi por debaixo do que necesita a cidade" en relación al 14% de incremento de la partida de la Capitalidad "que non serve para cubrir as necesidades de Compostela como Capital de Galicia". Domínguez echa de menos partidas "para infraestructuras como o centro de Dia de Fontiñas, infraestructruras deportivas o conservatorio de danza ou o novo edificio da Escola de Idiomas"
El concejal del PP de Santiago José Ramón de la Fuente destaca las "inversiones en sanidad" de la Xunta en santiago "con mejoras para el CHUS y el centro de salud de Conxo". De la Fuente destaca "el ámbito de la ciencia con una fuerte inversión en el Cesga y en el Imelga" que son "apuestas importantes y positivas". El Cesga que se ubicará en A Sionlla "será un importante polo de atracción de talento, oportunidades e I+D+I así como un fomento de la competitividad"
El portavoz del PSOE Sindo Guinarte cree que "cabría esperar un maior compromiso co tema da vivenda" en los presunpuestos de la Xunta para Santiago porque "é o problema máis acuciante que ten a xente" porque en Compsotela "non hai vivenda ou a pouca que hai está a prezos inaccesibles". Guinarte lamenta "a falta de entendemento entre o Concello e a Xunta polo solo" al tiempo que indica que "os fondos que anuncia a Xunta para o Cesga son fondos Next Generationm b¡non son da Xunta"
El concejal de Mobilidade Xan Duro cree que los presupuestos autonómicos "son insuficientes para Compostela e non serven para mellorar a vida dos composteláns" porque "son investimentos para edificios administrativos". Xan Duro cree que los presupuestos "non compensan a deixadez da Xunta en materia de vivenda" y pone como ejemplo las viviendas para jóvenes en Xoan XXIII "moitos dos aspirantes ás vivendas despós de 25 anos están máis preto xa de aspirar a unha praza nunha residencia"