El gobiernno de Santiago aprueba el pago de la última cantidad para las obras de la Plataforma Logística con vistas a que funcione este año

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha aprobado el abono al Consorcio de Santiago del último pago correspondiente al convenio para la construcción de la Plataforma Logística, por un importe de 507.353,29 euros. Con este desembolso, el Ayuntamiento avanza en el objetivo de que la infraestructura entre en funcionamiento antes de que finalice el año.

La portavoz municipal, Míriam Louzao, recordó este lunes en rueda de prensa que la creación de este centro logístico busca "reducir las consecuencias negativas" que genera el elevado tránsito de vehículos de reparto en el casco histórico de la ciudad.

La actuación fue financiada con una subvención del entonces Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ayuda europea ascendió a 3.913.920 euros sobre un presupuesto inicial de 4.348.800 euros.

En virtud del convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Santiago, este último asumió la ejecución de las obras mediante un encargo a Tragsa. De forma paralela, el Gobierno local acometió la reurbanización de los accesos exteriores, una actuación no contemplada en el acuerdo inicial, con una inversión de 629.181,26 euros.

La plataforma ocupa una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados y actuará como centro de recepción y distribución de mercancías. Desde allí, las cargas se repartirán hasta su destino final mediante vehículos de reducido tamaño y de cero emisiones.

La gestión de la infraestructura correrá a cargo de Mercagalicia mediante una concesión demanial cuya formalización está prevista para esta semana. A partir de ese momento, la empresa podrá integrar la actividad de la plataforma con sus servicios actuales. El plazo para justificar la subvención finalizará el próximo 30 de septiembre.

"Estamos ahora mismo con los últimos trámites para poder hacer esa concesión y, a partir de ahí, empezará a trabajar Mercagalicia para ponerlo en marcha tan pronto como sea posible. Ya dijimos en alguna ocasión que será a lo largo de este año, pero no sabemos la fecha exacta", explicó Louzao.

Otros asuntos

Entre los acuerdos adoptados por la Xunta de Gobierno Local también figura la aprobación del expediente para contratar las pólizas de seguro de accidentes del personal municipal, con un importe máximo de 22.210,84 euros.

El seguro cubrirá los supuestos de fallecimiento, invalidez permanente total y absoluta, gran invalidez e invalidez parcial, con un capital asegurado de 40.000 euros para cada una de estas contingencias.

Asimismo, Louzao anunció la convocatoria de un concurso público para contratar la publicidad institucional de las Festas do Apóstol en los medios de comunicación. Según destacó, es la primera vez que este servicio se licita mediante un procedimiento abierto, ya que hasta ahora se adjudicaba a través de contratos menores.

El presupuesto de la licitación asciende a 90.188,56 euros y el procedimiento ya está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Por otra parte, la portavoz informó de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre el recurso presentado por el exinterventor municipal, Juan Ramón Carnero, contra la decisión del Ayuntamiento de denegarle la prórroga de la jubilación.

Según explicó, el alto tribunal estimó parcialmente el recurso y anuló las resoluciones impugnadas, obligando al Ayuntamiento a retrotraer el procedimiento para incorporar un informe de la jefatura del Departamento de Recursos Humanos antes de dictar una nueva resolución.

Louzao insistió en que se trata de un defecto de carácter formal y subrayó que la sentencia "no cuestiona ni la posibilidad de denegar la prórroga ni los motivos por los que se hizo". En todo caso, aseguró que el Gobierno local cumplirá lo establecido por la resolución judicial.