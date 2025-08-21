Contrastes en Valdeorras: lucha contra el fuego e inicio de la vendimia

Rodrigo Enríquez, técnico de la DO de Valdeorras, explicaba en Onda Cero que muchas viñas habían servido de cortafuegos. «Hemos visto afectación (por el fuego) en las 3 o 4 primeras filas de las parcelas, pero dentro de la viña está intacta», apunta.

Mañana habrá reunión de las denominaciones de origen con presencia en la provincia de Ourense para realizar un análisis en común.

Ayer empezó la vendimia en la Ribeira Sacra. Desde el Consejo Regulador son inicialmente optimistas. El concello de Quiroga, afectado por los incendios, está bajo el paraguas de esta denominación. Por ahora, hay constancia de la destrucción del 70 por ciento de la producción en una única adega.