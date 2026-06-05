La alcaldesa de Santiago compromete un "trabajo intenso" por la seguridad y hace una pregunta: "¿A quién beneficia el ruido?"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha expresado nuevamente su preocupación por el aumento de la percepción de inseguridad en la ciudad y ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará de forma intensa para abordar esta situación en coordinación con otras instituciones, entre ellas la Delegación del Gobierno. Según ha destacado, los datos recientes reflejan una evolución positiva de la criminalidad en la capital gallega.

Durante una rueda de prensa celebrada este viernes, Sanmartín cuestionó el impacto de centrar el debate sobre la seguridad en determinados locales, zonas o colectivos. Asimismo, planteó quién se beneficia del “ruido” y de las acusaciones cruzadas sobre la seguridad ciudadana.

Sus declaraciones llegan después de que la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, calificara el jueves a Santiago como una ciudad “sucia, de ratas, insegura y de narcopisos”. La alcaldesa atribuyó estas afirmaciones a una estrategia electoralista y acusó a la dirigente popular de difundir “noticias falsas”. A su juicio, existe temor a la consolidación del actual gobierno municipal.

Sanmartín recordó además la reunión de la junta local de seguridad celebrada el miércoles junto al subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, en la que se acordó reforzar la vigilancia en las zonas más sensibles mediante la incorporación de 40 agentes a la Comisaría de la Policía Nacional.

La regidora insistió en que las estadísticas muestran un descenso general de los delitos contra las personas y el patrimonio, lo que permite afirmar que Santiago sigue siendo una ciudad segura. No obstante, reconoció que existe una creciente sensación de inseguridad entre parte de la ciudadanía, una realidad que, según señaló, no puede ser ignorada por el gobierno local.

En este contexto, defendió la necesidad de actuar tanto sobre la seguridad como sobre las causas sociales que pueden favorecer situaciones de conflictividad, como la exclusión social o determinadas carencias educativas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, rechazó que las declaraciones del PPdeG contribuyan a generar alarmismo. Según argumentó, las estadísticas pueden reflejar descensos globales de la delincuencia sin recoger adecuadamente el impacto que determinados delitos o incidentes concretos tienen en la percepción de los vecinos.

Pazos defendió que su formación escucha las preocupaciones de la ciudadanía y aseguró que los residentes no buscan alarmar, sino reclamar soluciones a los problemas que perciben en su entorno.

En otro orden de asuntos, la alcaldesa se refirió al incendio registrado esta semana en un inmueble ocupado en Monte de Conxo. Sanmartín indicó que desconoce si la familia afectada ha solicitado ayuda a los Servicios Sociales municipales, aunque garantizó que el Ayuntamiento está dispuesto a orientar y acompañar a cualquier persona o familia que necesite apoyo para acceder a recursos disponibles, ya sea directamente o a través de entidades colaboradoras.