Cierra el aeropuerto de Lavacolla durante 35 días por obras de restauración de la pista mientras los trabajadores de la terminal están en ERTE, vacaciones o desplazados a Alvedro

Aena ha clausurado desde este jueves y hasta el 27 de mayo las operaciones en el aeropuerto de Santiago de Compostela con motivo de estas actuaciones. Durante este periodo, el aeropuerto de A Coruña asumirá la mayor parte de los vuelos, lo que supondrá prácticamente duplicar su actividad diaria.

Para facilitar la movilidad, la Xunta reforzará en las próximas semanas los servicios de autobús entre Santiago de Compostela y el aeropuerto de A Coruña. De lunes a viernes, se añadirán nuevas salidas desde la estación intermodal de Santiago hacia el aeropuerto coruñés a las 10:05, 14:25, 18:55 y 19:55 horas, que se suman a las ya existentes de las 09:30 y 17:00.

En sentido contrario, desde Alvedro hacia Santiago, habrá nuevas conexiones a las 10:15, 12:15, 18:15 y 21:15, además de las actuales de las 05:30 y 13:15 horas.

Los fines de semana y festivos también contarán con refuerzos. Los sábados, se incorporan salidas desde el aeropuerto de A Coruña a las 10:15 y 12:15, que se suman a la de las 12:10. Desde Santiago hacia Alvedro habrá servicios a las 10:05 y 19:55, además del existente a las 13:00.

Los domingos y festivos se añade una salida desde el aeropuerto a las 18:15, junto a la ya disponible a las 12:10. En sentido Santiago–A Coruña, se amplía la oferta con servicios a las 10:05 y 19:55, además del ya operativo a las 13:00.

Incremento de operaciones

Durante este periodo, buena parte de los vuelos habituales de Santiago se trasladarán al aeropuerto de A Coruña y, en menor medida, al de Vigo. En el caso de Alvedro, se prevé un aumento de unas 140 operaciones semanales adicionales, lo que supone casi duplicar su actividad habitual.

En el aeropuerto de Vigo, el incremento será más moderado, con una media de unas cinco operaciones adicionales diarias, por lo que la oferta de transporte actual se considera suficiente para absorber la demanda.

Obras en Santiago

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerrará su pista para ejecutar la fase más compleja de la regeneración del pavimento, dentro de las obras iniciadas el pasado 13 de enero.

El proyecto, con un presupuesto de 26,6 millones de euros, incluye también la renovación del balizamiento y del drenaje, la nivelación de las áreas críticas y franjas de seguridad, así como la actualización de los sistemas ILS, entre otras actuaciones.

La complejidad de los trabajos obliga a suspender la actividad aeronáutica durante 35 días, entre el 23 de abril y el 27 de mayo. Este cierre se ha coordinado con las aerolíneas, que han redistribuido sus vuelos entre A Coruña y Vigo.

Las obras contemplan la extensión de unas 73.000 toneladas de asfalto, producido en una planta instalada en el propio aeropuerto. Asimismo, se repintarán 13.600 metros cuadrados de señalización horizontal y se renovará el sistema de balizamiento con unas 900 luces LED de última generación, además del tendido de más de 100 kilómetros de cable.