El Ayuntamiento de Santiago ultima sus alegaciones al recurso por la tasa turística

La alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, ha ratificado que la asesoría jurídica está ultimando sus alegaciones al recurso planteado por Unión Hotelera Compostela por la implantación a partir del día 1 del impuesto a las estancias en alojamientos turísticos.

Con motivo de su presencia en una rueda de prensa sobre otros asuntos locales, y tras la reunión esta semana para abordar cuestiones técnicas con representantes de la entidad, ha manifestado, a preguntas de los periodistas, que la asesoría jurídica espera terminar la propuesta del recurso entre este viernes y el lunes.

Sobre el impuesto, ha dicho que el gobierno local lo implantará el 1 de octubre mientras a nivel judicial, tras el recurso presentado, "no se diga lo contrario".

"Es lógico que así se haga", ha aseverado para indicar que "no se entiende este recurso, no es un impuesto que se grave a los establecimientos, es a las personas que nos visitan y contribuyan a aquellas cuestiones que significan sobreesfuerzo en limpieza, en cuidado patrimonial", ha citado como ejemplos. Lo ha hecho para aludir, además, a que se trata de cantidades "muy modestas respecto a otros sitios, entre 1 y 2,5 euros".