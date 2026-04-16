Primera comparecencia tras el archivo de la denuncia

Alfonso Villares: «Trabajaré para restituir mi imagen y mi honor»

El exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha comparecido públicamente por primera vez tras el archivo de la denuncia presentada contra él por un presunto delito de agresión sexual. Ha reconocido que ha sido una etapa dura y ha agradecido el apoyo recibido por parte de su círculo más próximo. Villares solicitará su reingreso en el PPdG; recordamos que había pedido su baja temporal de militancia al conocerse el caso. Y también ha solicitado «una disculpa» de aquellos que «ignoraron» su presunción de inocencia.

Redacción