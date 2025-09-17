La alcaldesa de Santiago avanza en Onda Cero que solicitó a Policía Local y Guardia Civil un informe sobre causas y medidas a tomar para evitar más accidentes en Laraño

La alcaldesa compostelana Goretti Sanmartín se refería a la exigencia de mejoras de seguridad vial en Laraño por parte de los vecinos y adelanta en ONDA CERO que "houbo varios intentos de poñer coxíns berlineses, e algunha medida non pareceu satisfactoria ós veciños". Aunque cree que una buena solución sería "que se puidese abrir un tramo gratuíto da AP-9" avanza que "solicitamos un informe á Policia Local e á Guardia Civil sobre o número de accidentes así como as posibles causas e medidas a tomar"