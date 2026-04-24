Política

7 de mayo, pleno extraordinario de debate de la moción de censura en Lugo

De prosperar la moción, Elena Candia se convertirá en la nueva alcaldesa. El PP recuperará la alcaldía de la capital provincial 27 años después. La moción fue registrada este pasado miércoles por los ediles del PP y la concejala no adscrita (exPSdg-PSOE), María Reigosa. Las relaciones entre las direcciones de PPdG y PSdG se han tensado en estos últimos días; con un intercambio muy duro de acusaciones entre ellas.