Europa FM busca en Pontevedra a la estrella del karaoke con 'Treinta y Canto', el gran concurso por nuestros 30 años

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Europa FM está de celebración al cumplir 30 años y quiere celebrarlo con quienes han estado al otro lado del altavoz durante todo este tiempo: sus oyentes de la provincia de Pontevedra. Por eso nace Treinta y Canto, un concurso nacional de karaoke pensado para todos aquellos que alguna vez han cantado sus canciones favoritas a pleno pulmón, ya fuera en la ducha, en el coche o delante de sus amigos. Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo sobre un escenario real con la colaboración de Karaokemedia.

¿Cómo participar en 'Treinta y Canto'?

Formar parte del concurso es muy sencillo. Los participantes solo tendrán que inscribirse en su emisora de Pontevedra, una de las emisoras de todo el país que celebra semifinal, eligiendo una canción de la playlist oficial de Europa FM incluida en las bases legales y enviando un vídeo interpretándola al correo de la emisora local. Entre todas las candidaturas se seleccionará a los aspirantes que actuarán en semifinal presencial que se celebrará el 4 de septiembre en el Casino La Toja (Illa da Toxa – O Grove).

La inscripción se realizará enviando un correo electrónico a la dirección pontevedra@ondacero.es indicando en el asunto: “Quiero participar en 30 y cantos”.

Qué ciudades acogerán las semifinales

La primera edición de Treinta y Canto recorrerá diferentes puntos del país con semifinales en el Casino La Toja (provincia de Pontevedra), Valencia y Castellón (fase regional conjunta), Cáceres, Badajoz, Mérida, Lleida, Salamanca, A Coruña, Ourense, Málaga, Marbella y Pamplona.

Una gran final y premios muy especiales

Los mejores participantes conseguirán el pase a la gran final nacional, donde será el público quien elija al ganador mediante una votación online en europafm.com. El vencedor disfrutará, además, de una entrevista en Cuerpos Especiales y una noticia en la web, convirtiéndose en una de las caras visibles de este 30º aniversario.

No importa cantar perfecto, importa darlo todo

Más allá del premio, Treinta y Canto nace con un objetivo muy claro: celebrar tres décadas de canciones inolvidables junto a quienes las han convertido en parte de su vida. No hace falta ser cantante profesional ni tener una voz perfecta. Solo hace falta atreverse, disfrutar y salir al escenario dispuesto a pasarlo bien. Porque, durante 30 años, Europa FM ha puesto la música. Ahora es el momento de que sean sus oyentes quienes pongan la voz.