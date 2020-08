Más de Uno Pontevedra (18-08-2020)

Onda Cero Pontevedra

A situación do área sanitaria Pontevedra-Salnés compromete as condicións laborais do persoal sanitario polo incremento de contaxios de Covid19 e o aillamento, na actualidade, de maís de 30 profesionais por manter contacto con un paciente. Analizamos este asunto co Sindicato Satse. Tamén, a seguridade sanitaria dos traballadores do agro e gando co sindicanto Unións Agrarias. Conversamos con Xose M Abraldes, alcalde de Barro, sobre a actual situación económica do concello. E, nos úlitmos minutos, descubrimos co xornaliste e escritor, Carlos Fernández Cortiñas, a lenda do fundador de Sanxenxo.