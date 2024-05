Coñecemos as actividades que ao longo destes anos se ofreceron aos participantes en Pontenciencia e a investigadores, como Ana Rey Cao, que colaboran como xurado. Pontenciencia é un proxecto da Concellaría de Educación do Concello de Pontevedra que conta coa colaboración da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía – Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Neste enlace directo á nosa web podes volver escoitar a sección no programa "Máis de Un Pontevedra".