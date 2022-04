Almorzo no Hotel Rías Bajas

Kalandraka: o soño cumprido de facer os libros máis bonitos e de mellor calidade para a infancia

Coñecemos mellor a actividade da editorial Kalandraka co seu director, Xosé Ballesteros, e a súa directora editorial, Manuela Rodríguez. Facemos balance do Día do Libro, percorremos os seus 24 anos de vida e tomamos nota de recomendacións e novidades para todas as idades