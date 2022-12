MÁS DE UNO PONTEVEDRA

Cántamo en galego 26/12/2022

Neste últinmo Cántamo...en galego!! do ano, facemos soar a Santi Araujo con Leonor Watling e a canción "Miña Rula/ Non teñas medo", a banda de Caldo co seu último tema "Acorro", Xose Luis Romero e Aliboria con "Estrela guía" e rematamos coa banda Guezos e o "Faícas".