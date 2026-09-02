Paro

Sube lixeiramente o paro en Ourense en agosto

Suben as cotizacións á seguridade social

Paco Sarria

Ourense |

Una de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal
Una de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal | Agencia EFE

O paro subíu lixeiramente en Ourense en agosto, sumando 43 novos parados e paradas e elevando a cofra total ós 13.358 desempregados, o que supón un incremento do 0,32%.

A cifra é prácticamente a mesma de hai un ano pero lonxe do mínimo rexistrado en xuño.

Para a Xunta de Galicia a nosa comunidade rexistra o mellor mes de agosto en afiliacións e iguala o mínimo de paro do mesmo mes do ano pasado.

En concreto Galicia sumou 23.276 cotizantes máis que hai un ano o que supón un incremento do 2,09%.

Os aumentos do paro; xeralizados en toda-las comunidades; son xustificados polo remate dos contratos do verán.

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