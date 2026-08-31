Vuelta al cole en CC Ponte Vella

Ponte Vella Centro Comercial y Ocio pondrá en marcha durante el mes de septiembre una completa programación para acompañar a las familias en el regreso a las aulas, con talleres infantiles, zona gaming, torneo de ajedrez, actividades especiales y un sorteo en el que se repartirán 2.000 euros en tarjetas regalo.

Programa de actividades de "la vuelta al cole" en Ponte Vella

La vuelta al cole llega a Ponte Vella con un completo programa de actividades, ocio y promociones pensado para disfrutar en familia durante todo el mes de septiembre. Bajo el lema “La Vuelta al Cole… ¡en tu Centro!”, Ponte Vella reúne todo lo necesario para preparar el regreso a las aulas y, además, propone numerosas actividades para hacer de estas fechas una experiencia divertida para niños y mayores.

Como acción principal de la campaña, Ponte Vella sorteará 20 tarjetas regalo de 100 euros, con un valor total de 2.000 euros, para gastar en los establecimientos del centro comercial.

Para participar, los clientes deberán presentar en el Punto de Información, entre los días 1 y 15 de septiembre, tickets de compra realizados en los establecimientos de Ponte Vella que sumen un importe mínimo de 20 euros. Cada múltiplo de 20 euros dará derecho a una participación, hasta un máximo de cinco participaciones por cliente.

Pero la campaña de vuelta al cole será mucho más que un sorteo. Durante todo el mes de septiembre, el centro comercial desarrollará una programación especial con talleres infantiles del Club de Ponti, espacio de videojuegos y torneo de ajedrez, además de la visita de Ponti, la mascota de Ponte Vella, que volverá a acompañar a los más pequeños.

La propuesta busca convertir Ponte Vella en un punto de encuentro para las familias en una de las épocas más importantes del año, facilitando también las compras necesarias para la vuelta a las aulas. En sus establecimientos, los clientes podrán encontrar una amplia oferta de material escolar, juguetes, accesorios, moda, deporte, electrónica, decoración y productos para el hogar, con diferentes propuestas y promociones para afrontar el nuevo curso.

Además, Ponte Vella vuelve a mostrar su compromiso social habilitando un espacio de donación de material escolar destinado a menores en situación de vulnerabilidad, una iniciativa que se desarrolla en colaboración con la Fundación Amigos de Galicia