Xunta de Galicia

Solicitadas 23 axudas para vivendas indendiadas

78 persoas solicitaron información sobre as axudas

Paco Sarria

Ourense |

Solicitadas 23 axudas para vivendas indendiadas
Solicitadas 23 axudas para vivendas indendiadas | onda cero ourense

A Xunta de Galicia recibíu 23 solicitudes de axudas para a reconstrucción de vivendas afectadas polos incendios.

A Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue reuniuse nos últimos días con veciños de Pobra de Trives e Larouco explicando que son 78 as persoas que solicitaron información sobre as axudas económicas da Xunta.

Lembrou que a administración autonómica asumirá o 100% do alugueiro temporal e si é preciso achegará 600 euros máis para sufragar gastos derivados da situación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer