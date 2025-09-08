Solicitadas 23 axudas para vivendas indendiadas

A Xunta de Galicia recibíu 23 solicitudes de axudas para a reconstrucción de vivendas afectadas polos incendios.
A Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue reuniuse nos últimos días con veciños de Pobra de Trives e Larouco explicando que son 78 as persoas que solicitaron información sobre as axudas económicas da Xunta.
Lembrou que a administración autonómica asumirá o 100% do alugueiro temporal e si é preciso achegará 600 euros máis para sufragar gastos derivados da situación.