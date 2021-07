A Xunta sacará a venda solo empresarial con bonificacións dun 50%

Cómpre subliñar que este é o segundo concurso que convoca o Goberno galego este ano co fin de mobilizar o solo industrial que ten dispoñible nos seus parques e facilitarlles así ás empresas que queiran asentarse na Comunidade ou ampliar as súas instalacións, terreos urbanizados e en localizacións axeitadas ás súas necesidades.

Neste sentido, Heriberto García explicou que, ao igual que no concurso convocado en marzo por Xestur, as parcelas que o IGVS sacará á venda mañá terán un desconto do 30% ou do 50%, dependendo da súa localización. Así, o importe total das bonificacións que ofrece a Xunta para adquirir estas 116 parcelas ascende a 5,76 millóns de euros.

En caso de que algún dos terreos dispoñibles non se venda no marco do concurso, aclarou que o IGVS poderá adxudicalos de forma directa e respectando sempre as condicións orixinais ou ben asignalos na modalidade de dereito de superficie, é dicir, a cambio do pagamento dun canon anual moi reducido con opción de compra.

Así mesmo, o director do IGVS aproveitou a súa visita para explicarlles aos representantes do Concello e dos tecido empresarial local que a modificación do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais de Galicia (PSOAEG) traerá novidades importantes para o municipio. Así, tras indicar

que esta será a segunda revisión que acometa a Xunta deste documento de planificación aprobado en 2014, Heriberto García explicou que os cambios afectarán de forma directa ou indirecta ao desenvolvemento industrial de 22 municipios, entre eles O Barco, que sufrirá unha modificación “substancial” do seu parque, que se traducirá en case 70.000 m2 máis de superficie cara ao sur.

En concreto, no novo PSOAEG eliminaranse as fases IV e V do polígono da Raña —cun total de 118.866 m2 e localizadas en zonas inundables— ao tempo que se incorporarán novos terreos noutro ámbito. Como resultado destes cambios, o parque empresarial sufrirá unha ampliación xa que a nova superficie prevista será de 186.912,45 m2.