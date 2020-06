A Xunta destaca que os autónomos son o motor da economía galega

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, participou esta tarde nun webinario sobre o proxecto de mentoring que a Fundación Ronsel desenvolve en colaboración coa Xunta de Galicia onde destacou que os autónomos son un motor indispensable para que a economía galega se poña en marcha e retome, o máis axiña posible, a senda do crecemento.

O conselleiro agradeceu á Fundación Ronsel o labor realizado durante os seus 20 anos de traxectoria axudando a mellorar a empregabilidade das persoas a través de servizos de orientación laboral, intermediación, formación ocupacional e de asesoramento a emprendedores. Neste sentido, puxo en valor o proxecto de mentoring que se está celebrando con máis de 220 autónomos e que rematará a finais de ano co obxectivo de consolidar os negocios dos participantes e ofrecer pautas sobre como reorientalos e melloralos.

Conde convidou tanto á Fundación como aos participantes neste proxecto a afrontar esta nova situación como unha oportunidade e trasladoulles a vontade da Administración autonómica de seguir acompañándoos con medidas que lles permitan afrontar o seu día a día e mellorar a competitividade dos seus negocios. Deste xeito, o Plan de reactivación económica recolle iniciativas tanto de liquidez, como de confianza e de reactivación da actividade centradas en aspectos como a dixitalización ou o financiamento.

En concreto, informoulles do novo programa de axudas acordado coa Mesa do Autónomo e que supón destinar 16M€ en axudas directas para sufragar os custos de envío de produtos aos clientes e gastos do día a día (subministracións e telecomunicacións).