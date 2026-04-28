Hasta el 3 de mayo, CC Ponte Vella premiará las compras con motivo del Día de la Madre y se consolida como el lugar ideal para encontrar el regalo perfecto.

Con motivo del Día de la Madre, Ponte Vella Centro Comercial y Ocio lanza una promoción especial para premiar a sus clientes y ayudarles a encontrar el detalle perfecto para esta fecha tan señalada. Hasta el 3 de mayo, el centro comercial sorteará 10 cheques regalo de 250 euros para gastar en sus establecimientos.

Mecánica de la promoción del día de la madre en CC Ponte Vella

Para participar en la promoción, los clientes solo tendrán que realizar compras a partir de 20 € en cualquiera de los establecimientos de Ponte Vella durante el periodo de la campaña. Con cada compra podrán registrar su ticket en el punto de información y entrar en el sorteo de uno de los diez cheques regalo. Por cada múltiplo de 20 € que sea la compra (en uno o varios tickets) más veces se podrá participar aumentando las probabilidades de premio, hasta un máximo de 8 participaciones por compra que corresponden a un importe total de 160 €.

Esta iniciativa busca incentivar las compras en el centro comercial durante una de las fechas más especiales del calendario familiar, al tiempo que premia la fidelidad de los visitantes de Ponte Vella.

Además, el centro comercial se posiciona como el lugar perfecto para encontrar el regalo ideal para el Día de la Madre, con una amplia oferta de moda, tecnología, deporte, ocio, restauración y complementos. Desde detalles originales hasta regalos más especiales, Ponte Vella reúne en un mismo espacio todo lo necesario para sorprender a los padres en su día.

Los tickets de compra válidos para participar en la promoción serán los realizados entre el 27 de abril y el 3 de mayo, ambos incluidos.

Información sobre la campaña

Toda la información sobre la promoción y sus bases puede consultarse en la página web del centro comercial.

Con esta campaña, Ponte Vella invita a celebrar el Día de la Madre de una manera especial: disfrutando de una experiencia completa de compras, ocio y restauración mientras se tiene la oportunidad de ganar uno de los cheques regalo de 250€.