O SLG prepara mobilizacións para denunciar a prohibición de mercados labregos

Na última semana, houbo varios concellos que decretaron unilateralmente o peche dos seus mercados de alimentos labregos (Melide, Cambre...), adoptando unha decisión que, sen dúbida, pode contribuír a incrementar os contaxios por dúas razóns: En primeiro lugar, está demostrado que son máis seguras as actividades ao aire libre, onde habitualmente se celebran este tipo de feiras alimentarias; que en recintos pechados como supermercados. Ademais, mentres que nos primeiros non existe contacto entre os consumidores e os produtos até que se fai a compra, nos segundos é imposibel controlar a manipulación dos produtos nos andeis por quen queira tocalos ou manosealos. En segundo lugar, nas localidades onde se decretou a prohibición, estase forzando ás persoas que facían a compra en mercados labregos a acudir aos supermercados, incrementándose o aforo destes e, polo tanto, os riscos de contaxio por aglomeración.

Dende o SLG non entendemos a fixación dalgúns gobernos municipais por entorpecer e prohibir a venda directa de alimentos cando, ademais, se trata de produtos de primeira necesidade cuxa circulación está protexida polas autoridades comunitarias e estatais en tempos de crise. Ademais, nin sequera existe unha orde oficial, nin do Goberno do Estado nin da Xunta, que obrigue a pechar estes mercados de alimentos. Se a lóxica é a de reducir a incidencia de contaxio, daquela deberían pechar os supermercados, pois o perigo de contaxio é maior neles. Obviamente, aducirase que se debe garantir o fornecemento de bens de primeira necesidade á poboación: Pois, precisamente, iso é o que fan os mercados labregos que, ademais, venden produtos de cercanía, favorecendo o desenvolvemento económico local e, especialmente, o rural. Por iso, esiximos que non se force a aquelas persoas que elixe mercar produtos locais a ir aos supermercados e que se garanta a súa libre elección á hora de consumir produtos labregos de cercanía.