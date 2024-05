Sensaciones y experiencias para sentirse bien en Arnoia

Ourense está a converterse nun destino de moda dende a chegada da Alta Velocidade Ferroviaria. As sinerxias que están a poñer en marcha o Instituto de Desenrolo Económico de Ourense (INORDE) dependente da Deputación de Ourense e touroperadores de Renfe coma a axencia "Offitravel" están a lograr que milleiros de persoas disfruten de experiencias únicas de natureza, cultura e gastronomía nesta provincia.

Neste mes de Maio acaban de presentarse, a carón do Balneario de Arnoia do Grupo Caldaria, os novos paquetes multiaventura cos que según relatou a Onda Cero Ourense o Director de "Offitravel", o coruñés Juan Pujales, quere amosarlle aos visitantes "de xeito personalizado o mellor da nosa terra". Paseo en bici eléctrica pola contorna rural do Concello de Arnoia entre os viñedos do Ribeiro, surcar as augas do Miño nun ecobarco e probar os productos autóctonos son parte da experiencia que pode realizarse nunha fin de semana tendo coma punto de saída Madrid.

Nós tivemos ocasión de asistir á presentación destas novas experiencias que contaron cunha cata maridaxe de viños godellos ourensáns ca enóloga valdeorresa, Cristina Murga e á que non faltou a xerente do Inorde, Enma González nen director dos Balnerarios do Grupo Caldaria, Fernando Suárez rodeados dun completo equipo de profesionais, entreles o anfitrión Juan Pujales quen convertiu o seu traballo en paixón dende hai catro anos. De feito, no pantalán no que se celebrou a cata non faltou nen o máis mínimo detalle.

Foto cata Arnoia 2024 Cristina Murga | Onda Cero Ourense

Juan Pujales, Director de "Offitravel" y Fernando Suárez, director "Grupo Caldaria" | Onda Cero Ourense

Previamente puidemos comprobar que percorrer en bicicleta eléctrica este núcleo rural e as suas paisaxes surcadas polas augas do Arnoia e Miño é toda unha gozada, sobretodo se vas acompañado dun guia tan vitalista e dinámico coma Marcos Reguera, oriundo de Málaga pero que en tan só catro meses xa foi quen de namorarse de Galicia.

Foto Marcos y Lourdes Bicis eléctricas Arnoia | Onda Cero Ourense

Mirador Bicis eléctricas Arnoia | Offitravel

A mediodía puidemos degustar as maravillas culinarias coas que cada dia sorprende aos comensais o "chef" do Balneario de Arnoia, Luís Pérez, un profesional experimentado e inventor xunto cos pulpeiros de Arcos do "xeado de pulpo".

Foto plato 2 Chef Luís López Arnoia Caldaria 2024 | Onda Cero Ourense

Foto plato 1 Chef Luís López Arnoia Caldaria 2024 | Onda Cero Ourense

Na xornada, non faltou o bautismo de rio cun paseo no catamarán "Xouva" cen por cen ecolóxico onde disfrutamos da paisaxe do Miño en augas tranquilas polas que tamén discorre o "Camiño Miñoto".