La D.O. Ribeiro, la más premiada de España en vinos blancos en el «50º Challenge du Vin»

La Denominación de Origen Ribeiro ha sido premiada con seis medallas de oro en el Challenge International du Vin 2026, concurso internacional de vinos celebrado en el Palacio de Congresos de Burdeos (Francia) a finales del mes pasado. Este hecho la convierte en la Denominación de Origen española con más galardones en la categoría de vinos blancos.

Treixadura Ribeiro | CRDO Ribeiro

Las seis medallas de oro han sido para los siguientes vinos blancos

Adega do Moucho 2022

Alberte 2024

Maleiga Intre 2024

Ramón do Casar Godello 2024

Ramón do Casar Nobre 2024

Ramón do Casar Varietal 2025

La presidenta del Consello Regulador de la D.O. Ribeiro, Concha Iglesias, considera que el éxito alcanzado en esta cita internacional sigue mostrando que los vinos blancos elaborados con variedades autóctonas de la D.O. Ribeiro captan gran atención entre los catadores profesionales: “por cuarto año consecutivo somos la Denominación de Origen gallega más galarnonada en este certamen y, este año, también nos coronamos como la D.O. más premiada de España en vinos blancos. Hemos logrado una gran proeza por la cual nos sentimos orgullosos y esto es consecuencia del buen saber hacer durante años de viticultores y bodegas”.

Challenge International du Vin

El concurso, organizado por la asociación Concours des Vins, celebró en 2026 su 50ª edición y es el concurso internacional de vinos y aguardientes más antiguo organizado en Francia y esta edición reunió a 500 catadores de más de 20 nacionalidades para analizar un total de 3.000 muestras. Esta competición, se organiza en forma de cata a ciegas (sin conocer la marca) con la particularidad de que cada jurado de catadores está compuesto por cuatro miembros que representan la cadena “del productor al consumidor”: un viticultor, un enólogo, un distribuidor y un consumidor experto, de este modo, los vinos premiados se acercan al máximo al gusto del consumidor final, al tiempo que reciben el aval de la profesión.