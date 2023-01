Ourense e Alcorcón reparten os puntos nun partido de gran equilibrio

Ao contragolpe, o Alcorcón comezou a poñer en apuros a Vane cun disparo ao pao afastado de Vane tras unha gran abordaxe pola banda contraria de Clau López. Coas rotacións, un e outro buscaban manter un alto ritmo de xogo nun xogo moi equilibrado. Ninguén conseguiu desequilibrar ao seu favor a aposta, na que o Alcorcón foi acusado de catro faltas no tramo final. O primeiro acto rematou con intercambios de transicións ofensivas rápidas pero sen incidencia na luz. Aos catro minutos de segundo acto, Candela cun potente disparo á escuadra tras un pase de Marta conseguiu adiantar no festa a Envialia. O grupo de olería non atopou a súa mellor versión e tiveron problemas para saír criterios co balón xogado desde atrás. Nunha falta lanzada por Nere Moldes, o Alcorcón puido igualar o

Se o empate chegaba pouco despois cunha zapatazo de Laura Sánchez que tocaba Uxía pero non impide o gol. Ambos conseguiron darlle maior intensidade ao seu esforzo e o choque quedou mergullado nun intercambio de ocasións, cun remate ao poste de Carmen Alonso nun a clara oportunidade para o Madrid. A dous do final, Clara era a porteira e xogadora do a Envialia que arriscou na procura da vitoria. Os locais puideron adiantarse con boa circulación ofensiva en ataque posicional e enseguida Clara salvou baixo paus o 1 a 2. O empuxe de uns e outros dos compases finais non tiñan premio en forma de tres puntos para ninguén.