Grandes logros del Marbel en un tranquilo Europeo de Jiu Jitsu

El Marbel logró grandes resultados en un evento de primerísimo nivel. El sábado 14 de marzo, el Dúo Sub21 integrado por Silvia Iglesias y Lucía Caneiro logró una histórica plata en Dúo Show, que pudo ser oro de no mediar un pequeño fallo en la ejecución. Además, Leire Carrera obtuvo un excepcional quinto puesto en Lucha Sub21 (-57 kilos).

El lunes 16, Rubén Córdoba terminó noveno en Lucha Sénior -94 kilos, una de los pesos más exigentes del torneo. El miércoles 18 fue el turno de los actuales bicampeones del Mundo, Felipe Iglesias y Xermán Rodríguez en el Dúo Máster (entre 45 y 49 años). Los

ourensanos estuvieron cerca de repetir la gesta, logrando el Oro en la modalidad Show y la plata en la modalidad System.

El sábado 21 remataron la faena el Dúo Sub 14 mixto, integrado por Alicia Pazos y Álvaro Seoane. La pareja consiguió el sexto lugar en Show y la séptima en System.

Estos grandes resultados prolongan el camino que abrió Felipe Iglesias en la década del 2010, acompañado por Christian Alvarez. En 2023 Tamara Silva logró un excelente quinto puesto y en 2024 Guillermo Arenas terminó 17 en la categoría junior.