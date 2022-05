Datos Paro

Galicia continúa a crear emprego e acada a cifra mais baixa de paro dende 2008

A directora xeral de Formación e Colocación, Zeltia Lado, destacou a boa evolución do paro no mes de abril no que se rexistraron máis cotizacións e menos desemprego na evolución anual e mensual

Óscar Gómez