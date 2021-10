Ecovidrio presenta a campaña solidaria "Reciclo Vidrio por elas"

Ecovidrio, a entidade sen ánimo de lucro encargada da xestión da reciclaxe dos residuos de envases de vidro en España, en colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Ourense, pon en marcha por sexto ano consecutivo a campaña “Recicla vidro por elas”. Unha iniciativa que ten como obxectivo mobilizar aos cidadáns para reciclar envases de vidro para coidar do medioambiente e contribuír así cunha causa solidaria: a prevención do cancro de mama.

Desde hoxe e durante as próximas semanas, un total de 28 iglús rosas estarán situados en 19 municipios galegos: A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Narón, Carballo, Noia, Curtis, Fene, Boiro, Porto do Son, Ribeira; Lugo Ribadeo, Chantada; Ourense, Barbadás; Vigo, Sanxenxo e Vilagarcía de Arousa. Ecovidrio transformará os envases de vidro depositados nos contedores nunha doazón á Fundación Sandra Ibarra de Solidariedade Fronte ao Cancro.

A campaña estendeuse por máis de 170 cidades de todo o territorio nacional como Madrid, Sevilla, Valladolid, Murcia, Málaga ou Logroño. Así pois, Ecovidrio instalou 500 contedores rosas por todo o país. Ademais, a entidade contou con Sandra Ibarra, Presidenta da Fundación que leva o seu nome, como embaixadora do proxecto. Como símbolo da concienciación e solidariedade co cancro de mama, Agatha Ruiz da Prada deseñou un miniglú especial para a ocasión, no que se destaca o lema da Fundación Sandra Ibarra: “Cheos de vida”. O miniglú poderase adquirir a través da web Miniglú.es, e os beneficios destinaranse á Fundación Sandra Ibarra para contribuír á prevención e investigación do cancro.

Jorge Pumar, concelleiro de Medio Ambiente, agradeceulles, en nome da cidade de Ourense, á Xunta de Galicia e a Ecovidrio elixir a cidade para presentar a campaña a nivel galego. Lembra o concelleiro “a importancia de reciclar para poder conservar a nosa contorna natural e mellorar a saúde de todos”, e convida a todos a “reciclar para que a campaña sexa un éxito” na cidade. A concelleira de asuntos sociais, Eugenía Díaz, destaca a importancia deste tipo de campañas “para poder romper estigmas ao redor desta enfermidade” e lanza unha mensaxe de apoio a todas as mulleres que deben afronta esta enfermidade.

Datos de reciclaxe de vidro en Galicia

Segundo os últimos datos relativos a 2020, os habitantes de Galicia reciclaron un total de 49.380 toneladas de envases de vidro, o que supón que cada habitante reciclou de media 18,3 kg. Respecto á taxa de contenerización, Galicia sitúase cunha media de 159 habitantes por contedor, contando cun total de 16.970 iglús para os residuos de envases de vidro instalados.