La Diputación de Ourense reabre el primer programa social en España. Así lo expresó en el balneario de Arnoia el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, quien afirmó que la puesta en marcha del programa de “Termalismo Social” convierte a la provincia ourensana “en la primera de España en reabrir un programa social”, lo que significa que a partir del próximo 10 de junio se podrán solicitar estancias y tratamientos termales para realizar desde el 1 de julio. “Iniciamos una nueva etapa en la cual Ourense se pone al frente del turismo termal con las máximas garantías de seguridad para los “termalistas” y con un renovado programa que ofrece lo mejor de nuestros productos, servicios e infraestructuras”, comentó el presidente.

También hoy, Baltar firmó el decreto para que en las mismas fechas esté operativo el Programa de “Termalismo Solidario”, dirigido a sanitarios y miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El objetivo es que estas personas "que lo han dado todo durante la crisis sanitaria y lo siguen haciendo, puedan, una vez terminada la pandemia, disfrutar de un saludable descanso y recuperarse física y psicológicamente en las instalaciones balnearias de la provincia de Ourense", explica Manuel Baltar.

El programa consiste en la concesión de subvenciones destinadas a esta finalidad, ayudas que prestará la institución hasta agotar el presupuesto previsto para la referida partida, que asciende a 30.000 euros. Tendrá como finalidad subvencionar en balnearios de la provincia de Ourense programas de estancias y tratamientos para personal sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por otra parte, el presidente dijo también hoy que desde el próximo jueves la Diputación de Ourense tendrá operativo un Observatorio Termal Big Data para conocer la evolución diaria de la respuesta a la reapertura del Programa de Termalismo Social: plazas solicitadas, ocupación por modalidades y provincia de procedencia, entre otros datos, con el objetivo de poder ayudar a los balnearios en el proceso de planificación de reapertura de establecimientos y de las plazas a ofertar.

Este estudio tiene su razón de ser en la alta demanda de solicitudes de plaza para acogerse a este programa (más de 2.000 personas en dos meses, a fecha de marzo pasado), lo que supone un récord en los ocho años que lleva desarrollándose el programa de cooperación entre la Diputación y todos los balnearios de la provincia. En concreto, a 14 de marzo, 2.444 personas habían reservado plaza, de las cuales 392 ya disfrutaron del programa entre los meses de enero y febrero. Pero debido a la pandemia 1.254 plazas fueron suspendidas por el estado de alarma y 798 personas tienen la plaza reservada hasta diciembre.

Las conclusiones del estudio señalan que las personas no residentes en la provincia, a las que se anuló la plaza por el confinamiento, muestran un alto porcentaje en la decisión de volver a reservar plaza este año (62 %), mientras que el 8 % no la reservará de nuevo y el 30 % aún no lo sabe. En cuanto a las personas residentes en la provincia de Ourense que tienen reservada su plaza a partir de julio, el estudio muestra que el 44 % irá al balneario en la fecha reservada, mientras que el 40 % todavía está indeciso. Además, el 4 % ha dicho que irá al balneario pero que cambiará la fecha y el 12 % dice que no irá este año.

La Diputación de Ourense es la única administración que ha reanudado sus labores en el ámbito termal, y el sector en la provincia se muestra preocupado por el programa de termalismo del Imserso, dependiente del Gobierno del Estado, del cual aún no consta fecha de reanudación, como tampoco de ninguno de los programas de termalismo social de ninguna administración autonómica o provincial. Ante esta situación, la Diputación de Ourense decidió hace semanas ponerse a disposición del sector y reabrir el programa tan pronto fuera posible, realizando el esfuerzo administrativo preciso para situar a nuestra provincia termal en posición de liderazgo en términos de fecha de reapertura de establecimientos y plazas a ofertar.