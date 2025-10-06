La marca Ebro llega a Ourense de la mano de Grupo Blendio

Historia y trayectoria de Ebro

EBRO nació en Barcelona en 1954 como fabricante de vehículos industriales y agrícolas. Desde el inicio, la marca destacó por ofrecer soluciones robustas y fiables, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la España de mediados del siglo XX.

Durante las décadas siguientes, EBRO amplió su gama de productos y se consolidó como referente en el sector del transporte y la maquinaria agrícola. Su capacidad para adaptarse a las necesidades de empresas y trabajadores la convirtió en una marca cercana y de confianza, presente en la vida cotidiana de miles de profesionales.

Ebro: renace la leyenda

Tras años fuera del mercado, EBRO ha vuelto a España de la mano del Grupo Chery, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Este regreso supone una apuesta decidida por la innovación y la sostenibilidad, con vehículos que combinan la tradición de la marca con las últimas tecnologías en movilidad eficiente y eléctrica.

Con más de 60 años de historia, EBRO mantiene intacta su esencia: unir tradición e innovación. Hoy la marca se proyecta hacia el futuro con el objetivo de liderar una nueva etapa de laautomoción, ofreciendo productos que respondan a los retos actuales de movilidad responsable, sostenible y conectada.

El Grupo Blendio suma EBRO a sus marcas

En 2025, Blendio se suma al renacimiento de la leyenda de EBRO, una marca histórica de la automoción española con la que el Grupo Blendio comparte valores de tradición, compromiso y visión de futuro.

Con esta incorporación, Blendio impulsa el regreso de EBRO al mercado español, apostando por una nueva movilidad más sostenible y tecnológica, que combina modelos híbridos y de combustión adaptados a las necesidades actuales de los conductores.

La presencia de EBRO Blendio se extiende ya por ciudades clave del norte de España: Santander, Oviedo, Gijón y Ourense, acercando a clientes y empresas las soluciones de una marca que vuelve para liderar la nueva era de la automoción.

Presentación de EBRO en Ourense | BSB Comunicación

Grupo Blendio en Ourense

En junio de 2022, el Grupo Blendio adquiere el Grupo Cibrauto, distribuidor local en Ourense. Con esta operación, las concesiones de Kia y Mazda pasan a integrarse bajo la marca Blendio, naciendo así Kia Blendio Santauto y Mazda Blendio Hiromotor, lo que marca el inicio de la presencia del grupo en la provincia.

Desde entonces, Blendio ha continuado consolidando su posición en Ourense con la incorporación de nuevas marcas: MG Blendio Birmauto en 2022, Ford Autoavisa en 2023 y OMODA JAECOO Blendio en 2024.

En 2025, Blendio refuerza su presencia en Ourense con la apertura de las instalaciones de EBRO Blendio, coincidiendo con el relanzamiento de la marca y su lema “Renace la leyenda”.