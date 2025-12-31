A Deputación de Ourensereforza a cooperación institucional con Abanca

Reunión Abanca

O presidente provincial agradeceulle a Rubén Saavedra o seu labor como director territorial na provincia e desexoulle éxitos na súa nova andaina á fronte da expansión territorial de Abanca en Cataluña, Valencia, Murcia e Baleares.

O presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, mantivo un encontro institucional con Rubén Saavedra, que asumirá no inicio de 2026 a dirección da expansión territorial de Abanca en Cataluña, Valencia, Murcia e Baleares, así como co seu substituto á fronte da dirección territorial da entidade en Ourense, José María Jardón.

A reunión serviu para poñer en valor a colaboración institucional existente entre a Deputación e Abanca, así como o papel da entidade financeira no apoio ao tecido económico e social da provincia.

Luis Menor desexou éxito a Rubén Saavedra na súa nova etapa profesional e deulle a benvida a José María Jardón nas súas novas responsabilidades, reiterando a disposición da Deputación de Ourense a seguir colaborando en iniciativas que contribúan ao desenvolvemento e dinamización da provincia.

