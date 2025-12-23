Ourense Provincia

A Deputación mellorará os sistemas de auga en San Cristovo de Cea e A Bola

Con estas actuacións, a Deputación de Ourense continúa a apostar pola mellora dos servizos básicos no rural, garantindo unha xestión máis eficiente da auga e contribuíndo a fixar poboación e mellorar a calidade de vida da veciñanza.

A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou esta semana dous asuntos cun importe total de 124.114,14 euros, ambos destinados a reforzar e mellorar infraestruturas vinculadas ao sistema de augas, captación e abastecemento en concellos da provincia.

O primeiro dos acordos corresponde á concesión dunha subvención ao Concello de San Cristovo de Cea, por un importe de 64.114,14 euros, destinada á elaboración do Plan Director, así como á implementación, posta en funcionamento e realización de diversas melloras no sistema de augas pluviais e colectores do municipio.

O segundo asunto aprobado é unha axuda de 60.000 euros ao Concello de A Bola, dirixida á mellora da rede de captación e abastecemento de auga nos núcleos de San Simón, San Fiz, Folgoso, Cirós e Moreiriñas.

