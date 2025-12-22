Se desarrolló el fin de semana el curso de formación en defensa personal

El curso estuvo impartido por el Maestro-Entrenador de Judo y Defensa Personal de la Comisión Nacional de Defensa Personal Marcos Bermúdez, y el director del departamento, el Maestro-Entrenador de Judo, Defensa Personal y Defensa Policial Manuel Montero.

El objetivo es la promoción, entrenamiento, actualización y posibilidad de obtener el Cinturón Negro en esta disciplina. En ellas se explica la situación actual y métodos de defensa para ciudadanos en general y para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad pública y privada.

Se trataron, entre otros temas, ‘Ataque y defensa con arma blanca’ y ‘la realidad del enfrentamiento con el equipo blackman’, una adaptación a los riesgos y peligros de la calle.

Las jornadas son mensuales hasta fin de la temporada