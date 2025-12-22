Se desarrolló el fin de semana el curso de formación en defensa personal

Curso

El pasado sábado 20 de diciembre se desarrolló en las instalaciones del Gimnasio Marbel un curso de Defensa Personal organizado por el Aula de Formación Permanente del departamento de esta especialidad de la Federación Gallega de Judo.

El curso estuvo impartido por el Maestro-Entrenador de Judo y Defensa Personal de la Comisión Nacional de Defensa Personal Marcos Bermúdez, y el director del departamento, el Maestro-Entrenador de Judo, Defensa Personal y Defensa Policial Manuel Montero.

El objetivo es la promoción, entrenamiento, actualización y posibilidad de obtener el Cinturón Negro en esta disciplina. En ellas se explica la situación actual y métodos de defensa para ciudadanos en general y para miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad pública y privada.

Se trataron, entre otros temas, ‘Ataque y defensa con arma blanca’ y ‘la realidad del enfrentamiento con el equipo blackman’, una adaptación a los riesgos y peligros de la calle.

Las jornadas son mensuales hasta fin de la temporada

