El crítico de Vinous.com, Joaquín Hidalgo, visita la D.O. Ribeiro

El experto catador de vinos españoles para la publicación Vinous recorrió la Denominación de Origen más antigua de Galicia, además de participar en una completa cata de 27 vinos en la sede del Consejo Regulador, en Ribadavia, formada por 25 blancos y dos tintos, de diferentes cosechas, desde 2023 hasta 2025, y elaboraciones, para continuar visitando durante varias jornadas diferentes productores y viñedos, desde pequeños colleiteiros hasta bodegas grandes y medianas, empapándose de todo su saber hacer para poder valorar y divulgar las principales características de esta región.

Treixadura Ribeiro | CRDO Ribeiro

Joaquín Hidalgo, periodista y enólogo argentino, escribe de vinos y gastronomía desde hace más de 20 años en diversos periódicos y otras publicaciones especializadas. Fue elegido en 2023 para suceder en Vinous.com al crítico Josh Raynolds como catador de los vinos españoles para la publicación. Sus principales propósitos en su andadura, tras un gran trabajo de divulgación de los vinos de Argentina y Chile, es el de aportar profundidad de conocimiento del vino de España, ahondando en todos los territorios vinícolas españoles y conocer la mayor cantidad de variedades de uva autóctonas del país, así como los vinos elaborados con ellas y las bodegas y proyectos que se están llevando a cabo.

Vinous.com es una publicación independiente sobre vinos afincada en Estados Unidos. La revista cuenta con un gran equipo de críticos y escritores de renombre, reconocidos a nivel internacional. Estos expertos publican anualmente en torno a 30.000 reseñas de vinos y ofrecen una cobertura profunda de nuevos lanzamientos, retrospectivas, catas verticales, visitas a productores, mapas interactivos, recomendaciones de restaurantes, entre otras cosas, todo publicado en un flujo continuo y diario de artículos. Vinous cuenta con más de 1,5 millones de suscriptores vía e-mail en más de 100 países y es uno de los medios sobre vinos más respetados a nivel internacional.

Concha Iglesias, presidenta del C.R.D.O. Ribeiro, pudo conversar con el experto catador durante su visita a las instalaciones del Consejo Regulador y comenta “que reconocidos prescriptores como Joaquín Hidalgo se trasladen a nuestra D.O., con la intención descubrirla a fondo, confirma el gran interés que suscitan nuestros vinos y bodegas a nivel internacional. Y en unos meses su informe hará que se amplíe el conocimiento sobre nuestras variedades de uva autóctonas, nuestras bodegas, así como nuestro histórico territorio.”