O Concello dotará de drons os servizos de Policía Local, Bombeiros e Protección Civil

A Concellería de Seguridade Cidadá do Concello de Ourense dotará os servizos de Policía Local, Bombeiros e Protección Civil de drons que lles sirvan de apoio nas súas actuacións. Durante estes días, representantes destas áreas municipais asisten a demostracións para coñecer as prestacións dos modelos de máis alta calidade destas pequenas aeronaves pilotadas por control remoto, que poden resultar de grande utilidade en intervencións como o control do tráfico, o control de masas ou a busca de persoas desparecidas, entre outras.

Drons | onda cero

A Concellería de Seguridade Cidadá valora agora diferentes modelos para buscar o que poida resultar de maior utilidade a estes servizos. Tamén proporcionaralle formación ao persoal de Policía Local, Bombeiros e Protección Civil para que poidan extraerlle o mellor rendemento a estes equipos.