Allariz abre as portas da XVI edición do seu Festival Internacional de Xardíns

O Festival Internacional de Xardíns de Allariz (FIXA) inaugurou a súa décimo sexta edición, transformando o seu recinto nun espazo de reflexión arredor da "Liberdade". Este concepto serviu de fío condutor para que paisaxistas de todo o mundo proxectasen a súa creatividade en espazos que convidan a romper barreiras e conectar coa natureza.
No transcurso do evento, lembrouse a excelencia da edición pasada, destacando o traballo de Claudia Carolina Avila con ‘El Jardín de Rocallas’ (Premio do Xurado Técnico) e do equipo formado por Mónica Alonso, Lucía González e Isabel Gutiérrez con ‘¡Se chove, que chova!’ (Premio do Público).
Un referente internacional único no Estado
A proxección do municipio como epicentro do paisaxismo quedou patente no éxito de convocatoria desta edición, na que se recibiron 56 proxectos. É salientable que o FIXA se consolida como o único festival destas características en todo o Estado, título que na Península Ibérica comparte unicamente coa localidade de Ponte de Lima, en Portugal.
Finalmente, foron nove as propostas seleccionadas que a partir de hoxe poden visitarse no recinto. Estas creacións estarán acompañadas polas dúas propostas gañadoras do 2025 e polo xardín dedicado aos centros educativos de Allariz, que pon en valor a implicación da comunidade escolar no certame. A diversidade cultural é a nota dominante deste ano, con participación de profesionais procedentes de Sudáfrica, Países Baixos, Colombia, Chile, México, Austria, Italia e Portugal, ademais de representación de diversos puntos do Estado como Murcia, Barcelona, Madrid ou A Coruña.