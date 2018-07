Gonzalo García de Vitoria continuará como adestrador do COB

O Club Ourense Baloncesto e Gonzalo García de Vitoria chegaron a un acordo para a renovación do técnico para a próxima tempada como adestrador do primeiro equipo.

Gonzalo García cumprirá desta maneira a súa segunda tempada como máximo responsable do banco do Ourense Termal, ao que chegou a finais do pasado verán, e onde esta pasada tempada conseguiu manter ao equipo na liga Adecco Ouro.

A presentación oficial de Gonzalo García e do corpo técnico que lo acompañará durante a próxima campaña levando as rendas do primeiro equipodo Club Ourense Baloncesto, terá lugar a tarde deste martes 17 de xuño no Pavillón de Deportes Paco Paz.