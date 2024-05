Más de uno ourense

Ruta do viño de Ribeiro e o proxecto gastronómico Cuatro Lunas en 'Se nos va la olla'

No espacio Se nos va la olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín, divulgamos a celebración da Ruta do Viño do Ribeiro coas xornadas de portas abertas sobre a que falamos coa presidenta en funcións do Consello Regulador da Denominación de Orixe, Concha Iglesias. Asemade recibimos a visita dos inspiradores do proxecto gastronómico 'Cuatro Lunas', en O Couto, que dirige Ainoa del Río.