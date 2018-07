La CEO afronta su primera crisis con la marcha de dos directivos

Un año después de las elecciones que llevaron a José Manuel Pérez Canal a la presidencia de la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) la entidad afronta su primera crisis con la dimisión de dos de sus cuatro vicepresidentes. Uno de ellos, Javier Rodríguez Paradelo, hizo oficial ayer su renuncia mientras que el otro, José Luis Cid González, ya ha mostrado su intención de dejar su puesto en breve.

Y no se van por razones personales. Desde la patronal valdeorresa Rodríguez Paradelo asegura que su dimisión está avalada por la junta directiva de Aeva y se produce después de que «no se haya cumplido lo prometido cuando avalamos la candidatura; no fue lo esperado». Dice que desde Aeva trataron de revertir la situación, reclamando «más apoyo a las asociaciones, que no tuvimos», y que fue ante esta situación que abandona el equipo de gobierno. «En el burofax en el que comuniqué mi dimisión ya especificaba que me iba por discrepancias con la presidencia», asegura.

Las disensiones están también detrás de la marcha del representante de los instaladores eléctricos. «Me voy porque no estoy de acuerdo con la fórmula que han utilizado», justificaba ayer Cid González, asegurando que dejará el cargo después de hablar con el resto de la directiva y de explicarles «las razones que tengo y que ellos ya conocen, porque yo he intentado decirles desde el principio como hacer las cosas. Ellos tienen su manera, y puede ser buena, pero no coincidimos y por eso lo dejo».