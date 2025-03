O grupo municipal do BNG no Concello de Ourense pedirá a reprobación do Alcalde pola compra dos “busitos”.

Os nacionalistas responsabilizan ó rexidor de empecinarse e de dilapidar perto de 3 millóns de euros na compra duns vehículos “ruinosos, que non cumpren co seu cometido e que acumulan continuas avarías e queixas dos veciños e dos traballadores da concesionaria”.

Por elo o voceiro nacionalista Luis Seara levará ó pleno de abril unha moción demandando a reprobación.