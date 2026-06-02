Onda Deportiva Coruña, 02/06/2026

La Xunta aporta 150.000 € para la final de ascenso a la ACB mientras que Yeremay y el Deportivo mandan recado, vía Record, al Sporting de Lisboa

Yeremay, con el permiso del Deportivo, concede entrevista al enviado especial del diario Record que estuvo en Riazor el domingo y que ya había preguntado a Hidalgo sobre el futuro del canario. Creo que Record ha conseguido convertirse en el mensajero para que tanto el Sporting de Lisboa como otros pretendientes tengan claro que Yeremay jugará en el Deportivo la próxima temporada. Salvo que Yeremay y el Deportivo se enfaden. Salvo que el Sporting, u otro, pague la cláusula, superior a los 100 millones de euros. Y no son 100 millones de euros, sino 150.000 euros los que aporta la Xunta para que el Leyma BAsquet Coruña organice este fin de semana en el Coliseum la final a cuatro para saber cuál será el equipo que ascienda, junto a Obradoiro, a la ACB.