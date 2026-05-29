Onda Deportiva Coruña, 29/05/2026

Adiós a la temporada con el adiós a Ximo Navarro y Escudero del Deportivo, entre otros, ante la UD Las Palmas

Nos acercamos hasta Cuatro Caminos, engalanado de blanquiazul, para palpar la previa del domingo, a dónde irá la plantilla a celebrar el ascenso. Hablamos con Lin, del Restaurante Simbo. Y escuchamos a Hidalgo, esperando tener a Yeremay el 6 de julio para la pretemporada. En cambio, no aclara el futuro de Ximo Navarro, aunque en Onda Cero podemos avanzar que el lateral, entre otros, no continuará la próxima temporada en primera División.