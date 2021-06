Sonrisas para el Dépor Juvenil, lágrimas para el Dépor ABANCA, Victoria y Viaxes Amarelle

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes, de 13:50 a 14.00 horas.

Teníamos partidos decisivos este pasado fin de semana y hubo más lágrimas que sonrisas. Por la parte positiva, hay que destacar al Deportivo Juvenil. Superó la eliminatoria en Las Palmas. Hubo que recurrir a los penaltis, tras acabar 2-1 el partido, con la prórroga incluída. Mismo resultado que el pasado fin de semana en Abegondo. Ahí, el equipo canario lo falló casi todo y los chavales que entrena Óscar Gilsanz ya preparan el viaje a Marbella para jugar en semifinales contra el Real Madrid. La otra semifinal la jugarán el Barcelona y el Málaga.

Por contra, lágrimas para el Deportivo ABANCA, para el Viaxes Amarelle y para el Victoria.

El Deportivo ABANCA dijo adiós a la élite del fútbol femenino español. Tras dos temporadas en esta categoría, la primera sublime, la segunda marcada por la convivencia con los puestos de descenso, tocaba resurreción en Sevilla. PEro el Betis fue superior desde el primer minuto. Al final ganó por 3-1, con un gol de Peke en la compensación. Solo toca animar a toda la familia del equipo femenino y ver cómo queda configurada la plantilla para volver a intentar el ascenso. Eso sí, por aclarar, dado que ya surgieron las primeras críticas sobre la apuesta o falta de apuesta por el equipo femenino, tras la pasada campaña, con las salidas de Tere Abelleira, María Méndez, Mista, Núria Rábano... Según el presupuesto que presentó el RCDeportivo a sus accionistas, el presupuesto para el femenino se incrementó en 216.000 euros, pasando de 603.000 a 820.000 euros. Tal vez no estaría mal una aclaración de los responsables del Deportivo sobre la inversión y la apuesta por el femenino, aunque en este mundillo del fútbol, y otros mundillos, invertir más no es sinónimo de tener más éxito. Creo.

Las otras lágrimas llegan desde el Viaxes Amarelle. Condenadas a jugar un play out y en campo ajeno, no hubo suerte y al final la derrota ante el Elche condena al equipo coruñés al descenso de la categoría de plata en la que militaba con mucho esfuerzo.

Y la tercera noticia negativa llegó desde el equipo femenino del Victoria. No ascendió, por el valor doble del Betis B la semana pasada en A Grela. En la ida hubo empate 1-1. Ayer en Sevilla, y con otro día de sol de justicia, no hubo goles. Ni ascenso a la RETO. Enhorabuena al Victoria por su gran campaña.

Por lo demás, el fin de semana nos dejó la Copa de la Reina de Rugby, con un CRAT que alcanzó la tercera posición. Y que con los puntos conseguidos, acudirá el próximo fin de semana a San Cugat, a la segunda ronda de la competición.

En cuanto a noticias de mercado, el Racing de Ferrol presentó esta mañana a Héber Pena. Se suma a los otros fichajes anunciados, el de Miguel Loureiro este sábado, y la renovación de Quique Fornos.

El Deportivo, por su parte, sigue con el juego callado. Sin anunciar a Asier Marote, que ya trabaja en el club, toca esperar a cerrar operaciones, porque la de Adrián Lapeña se congeló cuándo estaba apunto, ante la aparición de la oferta del Amorebieta. Me dicen que en la Pza. de Pontevedra no se quieren pillar los dedos. Además, queda aún por hacer todo el trabajo de dar salidas a los jugadores que no cuentan. Hasta el momento solo se concretó la salida de Nacho González. Y porque su contrato dejaba la posibilidad de salir al no haber ascenso. Por lo tanto, toca seguir esperando con los casos de los descartados: Carlos Abad, Lucho García, Salva Ruíz, Uche Agbo, Borges, Keko Gontán, Borja Galán y Beuavue. Y a ver qué pasa con Borja Granero, al que su agente buscaba un destino en segunda División, aún teniendo contrato con el Dépor y contando para continuar.