Presentado Carlos Abad y la campaña de abonos del Dépor 20-21, con coste inicial de 50 euros

MÁS DE UNO A CORUÑA DEPORTES, 10/9/2020

El Deportivo presentaba en la jornada del miércoles la campaña de abonos para la temporada 20-21 con coste inicial de 50 euros. Después, una vez que se conozca si va a haber o no la posibilidad de acudir a Riazor, el Deportivo dará a conocer el precio definitivo. Para la 20-21, Fernando Vázquez contará en la portería con Carlos Abad, que hoy ha sido presentado en Abegondo como nuevo jugador del Dépor. Llega traspasado desde el Tenerife, firmando para las dos próximas temporadas. Y también hacemos referencia a lo sucedido en el Pleno del Concello de A Coruña. Al final hubo declaración institucional, "por unidade e non por unanimidade", como apuntó Inés Rey. Al final, desde el Concello de A Coruña se declara a Javier TEbas como "persona non grata", además de solicitarle al CSD su inhabilitación, así como el cese de Irene Lozano al frente del Consejo Superior de Deportes. Incluso se pidió a que Javier Losada, Delegado del Gobierno, a que rectifique sus declaraciones de apoyo al CSD en el "Caso Fuenlabrada".